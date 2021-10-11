Агентство по страхованию вкладов за девять месяцев 2021 года выплатило страховое возмещение 150,4 тыс. вкладчиков на общую сумму 51,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба агентства. В том числе возмещение получили 7,7 тыс. юридических лиц на сумму 2,8 млрд рублей.

За девять месяцев 2021 года страховые случаи наступили в отношении 21 банка — участника системы страхования вкладов (четырех банков — в III квартале 2021 года). Из них у 17 банков были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, у трех банков лицензии были аннулированы в связи с решением собственников о добровольной ликвидации кредитного учреждения. Еще в одном банке страховой случай наступил в связи с введением Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Выплаты возмещения агентством начинались на шестой-седьмой рабочий день после страхового случая. Действующие лимиты страхового возмещения обеспечили 98% вкладчиков банков возможность полностью вернуть свои средства за счет фонда обязательного страхования вкладов.

При этом в III квартале 2021 года Агентство выплатило страховое возмещение 87,6 тыс. вкладчиков на общую сумму 23,3 млрд рублей, включая 2 тыс. юридических лиц на сумму 700 млн рублей.

В АСВ отметили, что цифровым сервисом, позволяющим банку-агенту в электронной форме принимать от своих клиентов заявления о выплате страхового возмещения, с начала года воспользовались 44,6 тыс. вкладчиков, которым перечислено на их счета в банке-агенте 5,4 млрд рублей возмещения.

Электронным сервисом агентства на едином портале государственных и муниципальных услуг с начала года воспользовались 10,3 тыс. вкладчиков 259 банков для получения справок о размере причитающегося или выплаченного возмещения по вкладам.