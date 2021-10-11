Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля разделена между канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом и исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Карду награда будет вручена за «его эмпирический вклад в экономику труда». Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

Лауреаты этого года представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем. «Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях», — пояснил Нобелевский комитет свой выбор.

Ученые показали, что с помощью экспериментов можно выявить крайне важные для социальных наук причины и следствия: например, влияние иммиграции на уровень оплаты и занятости или продолжительного образования на будущий доход.

«Ключевым моментом является использование ситуаций, в которых случайные события или изменения политики приводят к тому, что к группам людей обращаются по-разному, что напоминает клинические испытания в медицине», — отметили шведские эксперты.



Используя естественный эксперимент, Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда.



«Начиная с 1990-х годов его исследования бросили вызов общепринятым представлениям и привели к новым анализу и открытиям. Среди прочего результаты показали, что увеличение минимальной заработной платы не обязательно приводит к сокращению рабочих мест. Сейчас мы знаем, что новая иммиграция может благотворно сказаться на доходах родившихся в стране, в то время как предыдущие поколения иммигрантов рискуют получить отрицательный эффект. Мы также поняли, что школьные ресурсы куда более значимы для будущего успеха сегодняшних студентов на рынке труда, чем считалось до этого», — пишет комитет.

Однако экспериментально полученные данные трудны для истолкования. Например, продление обязательного образования на один год для одной группы студентов (но не для другой) не будет иметь в ней одинаковый эффект для каждого. Одни студенты в любом случае продолжили бы свою учебу, и для них ценность образования часто не является репрезентативной для всей группы.

«Таким образом, можно ли вообще делать какие-либо выводы об эффекте дополнительного года в школе? В середине 1990-х годов Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс решили методологическую проблему, показав, как можно извлечь точные выводы о причинах и следствиях из естественного эксперимента», — прокомментировали шведские эксперты.

«Исследования Кардом ключевых для общества вопросов и методологический вклад Ангриста и Имбенса показали, что естественные эксперименты являются богатым источником знания. Их исследования существенно развили нашу возможность ответить на основные причинно-следственные вопросы, что принесло огромную общественную пользу», — отметил председатель комитета Петер Фредрикссон.

Дэвид Кард — канадский специалист по экономике труда, профессор Калифорнийского университета в Беркли. Родился в 1956 году в Канаде, окончил университет Куинс в Кингстоне (восток Канады) в 1978 году, докторскую диссертацию по экономике на тему «Индексация долгосрочных трудовых договоров» защитил в 1983 году в Принстонском университете. Кард начал свою карьеру в Высшей школе бизнеса Чикагского университета, где был доцентом кафедры экономики бизнеса с 1982 по 1983 год, а с 1983 по 1997 год работал в Принстонском университете, а затем переехал в Беркли. В 2014 году Кард был избран вице-президентом Американской экономической ассоциации, с 2021 года является членом Национальной академии наук США.



Кард внес фундаментальный вклад в анализ миграции, профессионального обучения и неравенства с экономической точки зрения. Большая часть его работы сосредоточена на сравнении положения дел в США и Канаде. Несмотря на то что Кард время от времени исследует проблемы, имеющие серьезные политические последствия, он не делает публичных заявлений по политическим вопросам. Тем не менее его работы регулярно цитируются в поддержку усиления законодательства об иммиграции и минимальной заработной плате.

Джошуа Ангрист является гражданином США и Израиля. Он родился в городе Колумбус в американском штате Огайо в 1960 году, в 1982 году окончил Оберлинский колледж в Огайо со степенью бакалавра, а в 1989 году получил докторскую степень по экономике в Принстонском университете. С 1996 года и до настоящего времени работает в Массачусетском технологическом институте, а с 1994 года является научным сотрудником Национального бюро экономических исследований. За время своей карьеры он также преподавал в Гарвардском университете и Еврейском университете Иерусалима.

Академические интересы Ангриста включают исследования социальных программ и рынка труда (в том числе его институтов и регулирования), экономических аспектов системы образования и последствий иммиграции, а также эконометрических методов оценки различных программ и политик. Ученый является членом Американской академии искусств и наук и Эконометрического общества. В 2007 году ему также удалось стать почетным доктором Университета Санкт-Галлена в Швейцарии.

Гвидо Вильгельмус Имбенс — американский экономист голландского происхождения. Родился 3 сентября 1963 года, в 1991 году получил докторскую степень в престижном частном Университете Брауна (США), позже преподавал в Гарвардском университете, Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Калифорнийском университете в Беркли. С 2012 года он является профессором Стэнфордской высшей школы бизнеса. С 2001 года Имбенс является членом Эконометрического общества — международного союза экономистов, основанного в 1930 году, с 2009 года — член Американской академии искусств и наук.

В 2017 году Имбенс был избран членом Королевской академии наук и искусств Нидерландов. В 2019 году он назначен редактором журнала Econometrica («Эконометрика») на четыре года, а в 2020 году Имбенс стал членом Американской статистической ассоциации. Имбенс специализируется на эконометрике и статистике. Его исследования сосредоточены на разработке статистических методов для выявления причинно-следственных связей с использованием сопоставления, инструментальной оценки переменных и анализа прерывности регрессии.

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 603 раза. Лауреатами стали 934 человека и 28 организаций, из них 86 — в области экономики. Награда, учрежденная в 1968 году по случаю 300-летия Государственного банка Швеции, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, формально не может считаться Нобелевской, поскольку шведский химик, изобретатель и филантроп Альфред Нобель не упоминал экономистов в своем завещании 1895 года.

Потомки основателя премии не поддерживают данную номинацию. Она, по мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, не отвечает духу и букве завещания химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о нелюбви к экономистам. Глава «Общества семьи Нобелей» Томас Тюден полагает, что вручать эту награду следует отдельно от номинаций, перечисленных в завещании.

Вручение состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где из рук короля Швеции лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Однако из-за пандемии она второй год подряд пройдет в онлайн-формате. Поэтому медали и дипломы лауреаты получат дома — через посольства Швеции в разных странах или из рук бывших лауреатов.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в прошлом, составит 10 млн крон (1,14 млн долларов по текущему курсу).