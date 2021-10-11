Средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях повысились в августе 2021 года как в месячном, так и в годовом сопоставлении, свидетельствует обновленная в понедельник инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в августе 3,86%, что на 0,24 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по депозитам физлиц на сроки больше года равнялась 5,8% (плюс 0,66 п. п. к июлю).

По сравнению с августом 2020 года средняя ставка по краткосрочным вкладам увеличилась на 0,68 п. п., по долгосрочным — на 1,73 п. п.



Средняя ставка по корпоративным депозитам сроком до года составила в августе 5,39% (плюс 0,59 п. п. к июлю), свыше года — 6,32% (плюс 0,52 п. п.). В годовом выражении ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным корпоративным депозитам повысились на 2,21 п. п.