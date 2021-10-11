Внешнеторговый оборот России в январе — августе 2021 года достиг 488 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 36,5%. Такие данные представила Федеральная таможенная служба.

Положительное сальдо торгового баланса составило 111,4 млрд долларов, что на 45,1 млрд больше, чем в январе — августе 2020 года.

Экспорт России за восемь месяцев составил 299,7 млрд долларов (плюс 41,4% в годовом выражении). Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта снизился до 52,5% (с 53,3% в январе — августе 2020 года). По сравнению с январем — августом 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 39,5%, а физический — уменьшился на 1,2%.

Доля металлов и изделий из них в стоимостном объеме экспорта выросла с 10,2% до 12,8%; стоимостный объем экспорта таких товаров возрос в 1,7 раза в годовом выражении, физический — на 19,8%.

Российский импорт составил 188,3 млрд долларов (плюс 29,3% к январю — августу 2020-го). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,7% (год назад — 46,5%). Стоимостный объем ввоза этой продукции увеличился на 38,5%. Физический объем импорта легковых автомобилей возрос в 1,8 раза, грузовых — в 1,7 раза.

В числе прочего сообщается о снижении доли импорта продовольственных товаров и сырья для их производства с 13,2% до 11,6%.

На днях ФТС отдельно опубликовала информацию об импорте Россией товаров из стран дальнего зарубежья по итогам сентября 2021 года. Так, по предварительным данным таможенной статистики, в январе — сентябре 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 188 млрд 867,7 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 29,4%.



В сентябре 2021 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 21,633 млрд долларов. По сравнению с августом 2021 года он сократился на 3,4%, а по сравнению с сентябрем 2020-го возрос на 22,7%.