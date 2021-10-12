«Русское чудо» в сфере карточных платежей продолжает свое победное шествие, прокомментировал ситуацию на российском рынке платежей глава экспертной практики международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер. По его словам, в ближайшие десять лет Россия укрепит глобальное лидерство, оставив позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию.

«Русское чудо» продолжает свое победное шествие! В ближайшие десять лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами, при этом CAGR составит примерно 12% для количества трансакций и 9% для суммы платежей. На уровне инструментов мы ожидаем, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты. Исторически количество дебетовых карт также росло быстрее всего: среднегодовой темп роста в 2015—2020 годах составил более 35%. Для кредитных карт он равнялся примерно 28%», — говорится в комментарии Макса Хаузера к новому отчету BCG под названием «Глобальный рынок платежных услуг — 2021: ставки на рост» (есть в распоряжении Банки.ру).

По словам главы экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ, увеличение объема продаж карт будет стимулировать рост выручки в следующие десять лет. Ожидается, что доход от продажи карт вырастет на 9% в 2020—2030 годах, прямой дебет — на 6% и переводы — на 4%.

Так, поясняет Хаузер, если в 2010 году Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных трансакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то спустя десять лет Россия сократила это отставание в 1,5 раза.

«Россия как «приближающаяся к безналичному расчету» единственная развивающаяся экономика в мире уступает только странам Северной Европы. Ожидаем, что в следующие десять лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию, что позволит России укрепить глобальное лидерство», — подчеркнул представитель BCG.

Уточним, что отчет посвящен результатам уже девятнадцатого по счету ежегодного исследования глобального рынка платежных услуг, проведенного BCG. В исследовании описывается быстрая реакция сектора на вызовы пандемии — от создания новых возможностей для электронной коммерции до ускорения конверсии от наличных платежей к безналичным. В 2020 году выручка глобального рынка платежей сократилась лишь на 2,5% по сравнению с 2019-м и составила 1,5 трлн долларов. Согласно прогнозу, к 2030 году она может достичь 2,9 трлн долларов. Предполагается, что в ближайшие пять лет рост выручки будет отмечен во всех регионах. В 2020—2025 годах Азиатско-Тихоокеанский регион сохранит лидирующие позиции, демонстрируя годовой рост выручки (CAGR) на уровне 8,8%. За ним следуют Латинская Америка (8,3%), Ближний Восток и Африка (6,9%), Северная Америка (5,8%) и Европа (5,3%).



Авторы отчета назвали ряд глобальных трендов, которые, вероятно, будут доминировать в секторе платежей в ближайшие несколько лет. Например, цифровые экосистемы и специализированные программные решения будут играть все более важную роль в этой отрасли, когда на рынок выйдут поставщики интегрированного программного обеспечения, технологические гиганты и финансово-технологические компании, а банки будут демонстрировать большую вовлеченность. Этот тренд будет сопровождаться волной консолидации отрасли и сделок M&A. Активность в сфере выпуска цифровой валюты также будет набирать темп: еще больше центральных банков могут выпустить свою валюту. Регуляторы рынка платежей продолжат продвигать повестку открытого банкинга и концентрироваться на модернизации инфраструктуры платежей.