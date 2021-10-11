Основные фондовые торги в России закрылись в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,99% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 279,87 пункта. Индекс РТС повысился на 1,15% — до отметки 1 882,43.



Акции СберБанка выросли в цене на 3,75%, «Газпрома» — на 0,98%, Московской биржи — на 0,97%, «Магнита» — на 0,87%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,63%, «Яндекса» — на 0,2%. Бумаги МТС подешевели на 3,22%, «Полюса» — на 1,01%, «Норникеля» — на 0,64%, Mail.ru — на 0,6%.

«На российском фондовом рынке сегодня продолжение ралли, что неудивительно — нефть опять на пиках, пока все боятся глобального энергокризиса», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«На мировых фондовых биржах в понедельник преобладали оптимистичные настроения, которые лишь отчасти подпортили инфляционные опасения. Для российских активов инфляция в сырьевом секторе и вовсе позитивный драйвер, в связи с чем покупки могут продолжиться до появления веских поводов для фиксации прибыли», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС… в течение дня обновили очередные максимумы в 4 284 пункта (исторический) и 1 883 пункта (с 2011 года). Ралли на рынках в условия перекупленности продолжается, а ближайшими целями движения можно назвать отметки 4 300 и 1 900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 4 230—4 330 пунктов», — пишет эксперт.

