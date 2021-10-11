Рубль несколько укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 71,65 рубля, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 82,91 рубля (минус 23 копейки).

В ходе сессии было проведено 36,7 тыс. сделок с долларом на 1,9 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро на 290 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 71,56—71,9 рубля за доллар и 82,75—83,2 рубля за евро.



«В понедельник рубль чувствовал себя гораздо увереннее других валют на развивающихся рынках, продолжая получать поддержку с рынка нефти. Котировки марки Brent в ходе торгов превышали отметку в 84,5 доллара за баррель и прибавляли к окончанию дня около 1,8%. В результате рубль практически единственным торговался в плюсе среди валют-аналогов EM. <…> В ходе торгов пара доллар/рубль опускалась ниже 71,6 рубля, что стало новым минимумом с июня текущего года», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.