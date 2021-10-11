Газпромбанк предложил клиентам надбавку к ставке по вкладу «Копить» в рамках акции «Хит сезона». Об этом в понедельник объявили в банке, уточнив, что акция проводится с 11 октября по 31 декабря 2021 года.

Как указывают в ГПБ, максимальную ставку в 8,05% годовых можно получить при открытии депозита на 1 095 дней через мобильное приложение «Телекард 2.0». Сумма вклада должна составлять 1,5 млн рублей, при этом необходимо выбрать опцию капитализации процентов.

Клиент может открыть один депозит «Копить» или несколько таких вкладов, следует из релиза. Максимальная сумма, на которую начисляется надбавка, составляет 1,5 млн рублей.

Акция распространяется на депозиты сроком 181 и 1 095 дней и подразумевает внесение «новых» денежных средств (увеличивающих совокупный остаток на момент заключения договора вклада относительно совокупного остатка на 1 октября 2021 года). Надбавка к депозиту составит 1,85 процентного пункта при сроке 181 день и 1,15 п. п. при сроке 1 095 дней независимо от суммы размещаемых средств. Минимальная сумма вклада «Копить» составляет 15 тыс. рублей.



При досрочном изъятии депозита надбавка не выплачивается, а ранее выплаченные проценты подлежат пересчету без учета капитализации.