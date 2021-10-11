Перед внедрением Единой биометрической системы стоило бы провести независимое тестирование, чтобы убедиться в ее надежности. Такое мнение, как передает ТАСС, высказала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.

«Мне кажется логичным, прежде чем запускать систему на использование всей страной, провести независимое и открытое тестирование ее на безопасность и защищенность. Это можно было бы сделать, например, через публичный хакатон. Для этого надо разработать техническое задание на «белый» взлом системы, объявить привлекательный приз, скажем, 1 миллион или 10 миллионов рублей, чтобы «белые» хакеры России могли попробовать свои силы в разных заданиях по краже данных и несанкционированному доступу к этой системе. Естественно, в специально выделенной «песочнице» с модельными данными, — сказала Касперская журналистам. — Биометрические данные — это сверхчувствительные данные, защищенность системы должна быть высшего класса. Хотелось бы в этом убедиться публично, а не со слов разработчиков. Такой хакатон — принятая в индустрии форма тестирования».

Она добавила, что если попытки взломать данную систему в рамках хакатона не окажутся успешными, это будет хорошим результатом, дающим определенную степень уверенности в качестве системы. Такую систему защиты можно будет транслировать на все федеральные органы, подчеркнула Касперская.



Ранее президент «Ростелекома» (разработчик ЕБС) Михаил Осеевский заявлял, что Единая биометрическая система соответствует всем требованиям к информационной безопасности системы федерального уровня, а также отмечал, что биометрия более надежна, чем другие способы идентификации человека.