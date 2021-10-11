Долговое бремя стран с низким уровнем дохода на фоне пандемии COVID-19 увеличилось в 2020 году на 12% и достигло рекордных 860 млрд долларов. Такая оценка содержится в опубликованном в понедельник докладе Всемирного банка, передает ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе к документу, страны мира отреагировали на пандемию введением различных масштабных мер, направленных на борьбу с коронавирусом и преодоление экономических последствий его распространения. «Хотя эти меры были направлены на устранение чрезвычайной ситуации в области здоровья [населения], смягчение последствий пандемии для бедных и уязвимых [стран] и выведение государств на путь восстановления, долговое бремя стран с низким уровнем дохода увеличилось в 2020 году на 12%, до рекордных 860 млрд долларов», — говорится в сообщении. Согласно приведенным данным, внешний долг всех стран с низким и средним уровнем дохода вырос в прошлом году на 5,3% и составил 8,7 трлн долларов.

В ВБ констатируют, что ухудшение показателей задолженности «было широко распространенным явлением, затронувшим страны во всех регионах [мира]». «Нам нужен комплексный подход к проблеме долга, включающий сокращение задолженности, более быструю реструктуризацию и повышение прозрачности. <...> Приемлемый уровень долга жизненно важен для экономического восстановления и сокращения бедности», — заявил президент ВБ Дэвид Малпасс, чьи слова приводятся в сообщении.



По мнению Малпасса, в целом восстановление мировой экономики от последствий пандемии идет неравномерно. «Перспективы для большей части развивающегося мира остаются непростыми на фоне медленных темпов вакцинации, роста инфляции, ограниченной <...> поддержки, слишком небольшого количества рабочих мест, нехватки продуктов питания, воды и электричества», — заявил Малпасс, выступая на полях ежегодной осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и ВБ. Он также отметил, что в текущем году ВБ ожидает роста мировой экономики на 5,7%, а в следующем — на 4,4%. При этом, согласно оценкам, доход на душу населения в странах с развитой экономикой в текущем году увеличится почти на 5%, а в странах с низким уровнем дохода — только на 0,5%.