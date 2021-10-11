Правительство РФ утвердило механизм долгосрочного тарифного регулирования. Об этом сообщила в понедельник Федеральная антимонопольная служба, которая является разработчиком принятого Кабмином постановления.

Как отмечается, постановление стало одним из первых документов в целях реализации концепции долгосрочного тарифного регулирования.

«Теперь регионы после согласования с ФАС России имеют возможность определять предельные индексы на несколько лет вперед вместо их установления на каждый следующий год, что позволит гарантировать эффективность планирования инвестиционной деятельности. Это нужно для того, чтобы инвесторы вкладывались в модернизацию и реконструкцию коммунального комплекса, получая долгосрочный тариф, который будет определен исходя из объективных условий осуществления деятельности», — поясняют в ФАС.

В ведомстве подчеркивают, что применение такого механизма вместе с комплексом мероприятий в рамках концепции даст возможность в перспективе до 2030 года увеличить инвестиции в сферу ЖКХ до 1 трлн рублей. За счет этого ожидается улучшение качества услуг, обеспечение бесперебойной работы и надежности коммунальной инфраструктуры, рассчитывают антимонопольщики.

«Стоит отметить, что принятый документ станет для потенциальных инвесторов важным элементом стабильной тарифной политики. Эта мера будет способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ за счет гарантии их возврата и поможет реализовать крупные проекты, направленные в том числе и на развитие агломераций, — комментирует заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. — При этом в документе сохраняются инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги».



Согласно постановлению, главы регионов могут уже в этом году запустить работу такого механизма привлечения инвестиций. Для этого им необходимо до 10 ноября 2021 года направить перечень документов в ФАС. Определение значений предельных индексов на несколько лет вперед допускается только при наличии четкого обоснования необходимости реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с утвержденными схемами тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Одновременно закреплено обязательство региона по регулярному представлению отчета о реализации инвестиционных мероприятий, и в случае их неисполнения долгосрочные индексы подлежат отмене.