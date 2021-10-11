Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении единого плана по достижению национальных целей развития страны на ближайшие десять лет. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

«Утвердить представленный Минэкономразвития России единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», — говорится в распоряжении.



Ранее Мишустин сообщал, что правительство завершило подготовку единого плана по достижению национальных целей развития РФ на ближайшие десять лет. Он отметил, что документ не только включает новые инициативы, но также связывает в единое целое национальные цели, государственные программы и проекты, определяет логику их реализации. По словам премьера, документ содержит только системные показатели и основные задачи, а детализация и индикаторы распределены по государственным и региональным программам.