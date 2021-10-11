Арбитражный суд Москвы во второй раз отклонил иск страховой компании «Росгосстрах» к компании «Капитал Лайф Страхование жизни», принадлежащей президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, сообщает РБК со ссылкой на материалы в карточке дела на сайте суда.

«В иске отказать полностью», — говорится в решении от 11 октября.

Речь идет об иске, по которому «Росгосстрах» требует от компании Гинера 151 млрд рублей за использование товарных знаков. В 2018 году столичный арбитраж уже отклонял эти требования.

Материалы дела касаются договора об использовании компанией «РГС Жизнь» (после 2018 года — «Капитал Лайф Страхование жизни») 13 товарных знаков «Росгосстраха». Это соглашение компании заключили в 2017 году. Согласно сделке, «Росгосстрах» за это ежеквартально получал вознаграждение в 195 тыс. рублей.

Однако после смены владельцев «Росгосстрах» на основе оценки стоимости «РГС Жизни» указал, что вознаграждение за использование товарных знаков должно составлять 3,5% от выручки страховщика (более 2 млрд рублей за IV квартал 2017 года). Первоначально компания требовала расторгнуть договор и взыскать с «РГС Жизни» 116 млрд рублей. Позднее сумма требований выросла до 151 млрд, из них более 2,6 млрд рублей «Росгосстрах» хочет получить из-за якобы «необоснованного обогащения» компании Гинера и около 148,8 млрд рублей — в качестве компенсации за нарушение его исключительных прав на товарные знаки.



Суд первой инстанции полностью отклонил требования «Росгосстраха». Судья счел, что действия «Росгосстраха» после заключения договора свидетельствовали о намерении сохранить силу сделки. Апелляционная инстанция подтвердила эту позицию. Однако 5 сентября кассация отменила это решение, и иск начали рассматривать во второй раз.