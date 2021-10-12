В ЦБ перечислили негативные практики кредитных организаций при страховании заемщиков, пишут «Известия» . Так, полис страхования жизни и здоровья клиента часто содержит условие, что защита начинает действовать только через какой-то срок после заключения договора. Страховые компании объясняют такую политику тем, что люди пытаются оформить полис задним числом, уже после того, как страховой случай произошел. Такой подход неуместен как инструмент борьбы с мошенничеством, так как заемщик заинтересован в действии полиса с момента получения ссуды, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Также банки включают в кредитные договоры дополнительные страховые риски, в частности ДМС, которые не влияют на условия кредитования, но составляют большую часть стоимости продаваемого в связке с кредитом полиса. Банки часто не информируют клиента о возможности отказаться от дополнительных рисков, одновременно сохранив ставку на пониженном уровне. Страховая премия иногда может оплачиваться за счет кредитных средств и списываться банками у заемщика автоматически, в безакцептном порядке, рассказали в регуляторе.

Возможным путем решения этих проблем ЦБ назвал стандартизацию продуктов кредитного страхования жизни с помощью установки минимальных требований к ним и введение требований по раскрытию клиентам информации об условиях договора. Банк России не планирует регулировать цены на страховые услуги, отметили в пресс-службе Центробанка.

В России предлагают запретить кредитное страхование Уже на стадии предварительного расчета банки «зашивают» в тело кредита и стоимость страхования, о чем становится ясно только после соответствующих вопросов.

По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Воротилиной, из-за низкого уровня финансовой и правовой грамотности населения не все клиенты, обратившиеся за кредитом, могут различить необходимые и дополнительные риски по договору страхования, поэтому условия часто навязываются без предупреждения заемщика о том, что он может отказаться от них с сохранением ставки по кредиту. К похожим уловкам можно также отнести ограничение набора рисков, в которые иногда не включают наиболее распространенные причины (смерть или инвалидность), и сложные условия расторжения договора в период охлаждения или при рефинансировании займа, добавила директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина. Причина же таких негативных практик — слишком большие комиссионные вознаграждения для посредников, пояснила эксперт.

В число наиболее частых приемов также входит навязывание страховок клиентам по завышенным ценам, отметил руководитель направления страховых компаний АКРА Алексей Бредихин. Воротилина ожидает введения со стороны ЦБ в ближайшее время требований по стандартизации продуктов кредитного страхования и обязательному объему раскрываемой информации. Но, по мнению Никитиной, это поможет лишь частично — появляются способы обойти регулирование — например, заключая одновременно два договора, так как второй не попадает под действие закона.