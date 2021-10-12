Доллар и евро показывают символические разнонаправленные изменения к рублю через час после начала торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,86 рубля, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,04 рубля (плюс 1 копейка).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,79—71,92 рубля за доллар и 82,99—83,1 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.