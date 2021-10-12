Минфин дал оценку выпадающим доходам казны от отмены НДС для ресторанного бизнеса — за три года действия эксперимента они составят 127,3 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на отчет об оценке налоговых расходов федерального бюджета. В Минфине, впрочем, заявили, что период налоговой льготы не ограничен конкретным сроком.

Инициативу освободить от НДС предприятия общественного питания озвучил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. Он предложил дать эту льготу ресторанам с выручкой не более 2 млрд рублей. При этом глава государства отметил, что за общепитом сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15%, даже если численность персонала, занятого компанией, вырастет до 1,5 тыс. человек. Сейчас такой порог составляет 250 человек.

«Посмотрим, уважаемые коллеги, какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний. Что касается обеления, то здесь, думаю, что заинтересованным лицам все понятно, о чем речь: все чеки через кассу, наем работников вбелую и закупка товаров тоже вбелую — через кассу», — заявил президент.

Минфин предложил вернуть НДС на апартаменты В случае если предложение будет принято, апартаменты могут подорожать, а спрос на них — снизиться, уверены эксперты.

Однако обеление будет сопровождаться выпадающими доходами федерального бюджета. Согласно расчетам Минфина, в 2022 году они составят 38,7 млрд рублей, в 2023-м — 42,4 млрд, а в 2024-м — 46,2 млрд. Таким образом, в сумме за три года «налоговые расходы» на эту льготу достигнут 127,3 млрд рублей. Впрочем, это лишь малая часть выпадающих доходов казны от льгот по НДС. В совокупности они составят 7,1 трлн рублей до 2024-го.

Вместе с тем государство уже получило позитивный эффект обеления бизнеса, снизив страховые взносы для МСП с 30% до 15%, признавал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. После двукратного сокращения нормы отчислений в 2020 году совокупные поступления в казну от них даже выросли, констатировал глава ФНС Даниил Егоров. «При таком снижении мы вышли также в положительную зону. По результатам прошлого года мы сработали с плюсом в 2,3%», — сообщал он в феврале 2021 года.

По словам директора ИНП РАП Александра Широва, с точки зрения бюджета 127,3 млрд рублей — малозначимая цифра, однако для отрасли она, безусловно, играет большую роль и стимулирует выход из тени. Другой вопрос, что аналогичные льготы могут потребовать и другие, смежные сферы, например отельный бизнес, предположил он.