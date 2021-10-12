Минэкономразвития подготовило механизм «выращивания» крупнейшими заказчиками (компаниями с госучастием) поставщиков из МСБ для их потенциального участия в закупках; предполагается, что крупнейшие заказчики, перечень которых будет определяться правительством, смогут утверждать и реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков – это могут быть финансовые, правовые, методические формы поддержки, пишут «Ведомости» , ссылаясь на поправки к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; законопроект не предусматривает гарантий приобретения товаров, работ и услуг у субъектов МСП, и после завершения всех мероприятий заказчик принимает участие в закупках на конкурентной основе.

Согласно законопроекту, перечень основных требований к участникам программ развития и требования к проведению отбора компаний в рамках механизма должно утвердить правительство, отбор поставщиков, определение требований, а также финансирование программы будут проводить крупнейшие заказчики; также они определят индивидуальные карты развития поставщиков с перечнем мероприятий по поддержке и указанием сроков и ответственных лиц; в качестве критерия для отбора поставщиков может использоваться уровень готовности субъектов МСБ к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства; госкомпания может и не проводить такой отбор, если количество поданных заявок меньше установленного порога.

Корпорация МСП начнет проверять бизнес на аффилированность с крупнейшими заказчиками Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, рассказал «Ведомостям» представитель госкорпорации, отметив, что такое решение, по его словам, было принято на совете директоров института развития, который возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам экспертов, предполагается, что малому бизнесу будет оказываться финансовая, правовая, методическая, информационная и другая помощь, что будет способствовать росту их конкурентоспособности и уровня квалификации; законопроект предлагает такое регулирование правоотношений, которое позволит обеспечить прозрачность процедур утверждения и реализации указанных программ; также у субъектов МСБ будет равный доступ к поддержке, оказываемой заказчиками при участии АО «Корпорация МСП» и иных заинтересованных организаций.

Как считает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, предложенный механизм будет полезен для компаний, которые уже известны на рынке, но это может усложнить участие в закупках новых компаний, ранее не участвовавших в тендерах: их конкурентная позиция будет ослаблена, такие компании в меньшей степени будут готовы выполнять требования заказчика по срокам и качеству исполнения.

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, на первый взгляд это выгодно всем сторонам: поставщики получат помощь, а заказчики снизят риски отказов от исполнения контрактов либо поставки товаров или услуг ненадлежащего качества; но это чревато «выращиванием» «ручных» поставщиков и сговорами — идея хорошая, если она будет открытой, публичной, с четкими критериями присоединения к программе.