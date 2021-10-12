Банк России поддерживает идею предоставить гражданам возможность пополнения пенсионных счетов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения за счет пенсионных накоплений, сформированных сегодня в системе обязательного пенсионного страхования. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам проведенного его главой Эльвирой Набиуллиной совещания с руководителями НПФ и саморегулируемой организации «Национальная ассоциация пенсионных фондов» по развитию системы негосударственного пенсионного обеспечения.

На встрече обсуждались, в частности, перспективы расширения участия граждан в программах НПО. «Так, Банк России поддержал предложение СРО «НАПФ» предоставить гражданам возможность пополнения пенсионных счетов по договорам НПО за счет пенсионных накоплений, сформированных сегодня в системе обязательного пенсионного страхования. Такой подход позволит людям принимать более активное участие в формировании накопительной части своей пенсии по программам НПО», — отмечается в сообщении регулятора.

Банк России поддержал также инициативу фондов дать гражданам возможность использовать пенсионные средства, переведенные из ОПС в НПО, в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств, например для оплаты дорогостоящего лечения.

Участники встречи подтвердили необходимость введения системы гарантирования средств граждан по НПО, такой законопроект, как напоминают в Центробанке, внесен в Государственную думу.

«Кроме того, была затронута тема продаж пенсионными фондами финансовых и нефинансовых продуктов партнеров (страхование, медицинских услуги и прочее) в качестве агентов. По мнению Банка России, это лежит в логике развития регулирования по видам деятельности и может быть реализовано в ближайшее время при установлении ограничений, позволяющих контролировать объем и риски такой деятельности», — отмечается в релизе.



Дополнительно будет проработан вопрос о том, чтобы пенсионные фонды могли получать лицензию на доверительное управление. В будущем это позволит им работать с близким по типу продуктом — инвестиционными счетами для долгосрочных инвестиций, так называемыми ИИС-3, введение которых поддерживает Банк России.