Компания «Ланит» провела 6—7 октября этого года онлайн-конференцию «Умные решения — умная страна: вызовы и перемены» . В мероприятии, прошедшем при поддержке «РБК Events» и Accenture, приняли участие более 40 спикеров, десять компаний-партнеров; в рамках встречи состоялась панельная дискуссия топ-менеджеров из разных секторов экономики.

Конференция продолжила начатый в 2020 году разговор о реализации проектов цифровой трансформации в различных сферах жизни государства, бизнеса и общества с учетом прошедших за год изменений, полученного опыта и новых реалий.

Темой первого дня мероприятия стали «Тренды и стратегии». Часть спикеров 6 октября выступили с докладами, часть приняли участие в панельной дискуссии «Будущее IT: технологии меняют жизнь, жизнь меняет технологии», организованной «РБК Events». Открыл конференцию президент группы компаний «Ланит» Филипп Генс, который в своем выступлении охарактеризовал основные тренды, меняющие мир и IT-отрасль.

«Мы — свидетели глобальной трансформации рынка, — отметил Генс. — С одной стороны, IT-компаниями становятся операторы, банки, ретейлеры. За прошлый год они с помощью технологий не просто оптимизировали отдельные процессы, а пришли к новой бизнес-модели, в которой автоматизировано уже почти все. С другой стороны, классические IT-компании благодаря накопленной экспертизе занимают на рынке консалтинговую позицию. Они все глубже погружаются в специфику бизнеса своих партнеров и не просто предлагают им IT-системы, а изобретают инновационные подходы, помогающие конкретным компаниям достигать высоких результатов».

Профессор инноваций и стратегии швейцарской бизнес-школы IMD Марк Гривен в ходе public talk рассказал, почему бизнес-экосистемы побеждают в кризис, и назвал конкурентные преимущества бизнеса на фоне пандемии.

Также в первый день прошли две тематические секции: «Технологии + устойчивое развитие», организованная консалтинговой компаний Accenture, и «Информационная безопасность».

Второй день конференции имел сквозную тему «Технологии и опыт». Он состоял из четырех тематических секций, в которых были представлены технологии и стратегии, помогающие бизнесу повысить конкурентоспособность. Среди спикеров секционной программы также были лауреаты и финалисты премии IT Stars имени Георгия Генса, которые представили проекты, заслужившие внимание комитета по присуждению премии.

В секции «Инфраструктура для цифровой экономики» докладчики рассказали о решениях для инженерной, сетевой и IT-инфраструктуры, обсудили перспективы и тенденции развития этого рынка.

Спикеры секции «Искусственный интеллект» поделились своим опытом реализации проектов с применением машинного обучения и искусственного интеллекта. О проектах цифровизации различных отраслей рассказали докладчики секции «Цифровая трансформация».

В секции «Кадры для IT-отрасли» эксперты обсудили современные тенденции в развитии персонала, а также компетенции, которыми должны обладать специалисты для реализации проектов цифровой экономики.



Все материалы конференции доступны на платформе в разделе «Библиотека IT-знаний» в течение месяца — до 7 ноября 2021 года.