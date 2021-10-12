Правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией, о которых будет объявлено в ближайшие дни. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Основные проблемы продовольственной инфляции — на стороне предложения. Для расширения предложения Минсельхозом разработан план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшие дни», — отметил он.

Кабмин не готовит новых предложений по экспортным пошлинам на продовольствие из-за ускорения продовольственной инфляции, заявил Решетников. «Введение экспортных пошлин — нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Министр добавил, что у властей также нет планов по введению механизма для сдерживания роста цен.

Меры по стабилизации продовольственной инфляции не успеют подействовать в текущем году, заявил Решетников. «На оценку [по инфляции] текущего года может повлиять только какое-то существенное изменение ситуации с урожаем», — подчеркнул министр.

«Меры, связанные с предложением, как и меры, связанные с расширением поставок из других стран, все вот эти системные вещи — они все равно носят долгосрочный характер, то есть они идут на следующий год», — отметил Решетников.



Министерство повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%, сообщил он. Министр уточнил, что основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, в первую очередь ускорение роста цен на плодоовощную продукцию и мясо.

«Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 процентного пункта вверх — до 7,4%. Около 90% (или 1,4 процентного пункта) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 процентного пункта приходится на непродовольственные товары). Основные проблемы продовольственной инфляции — на стороне предложения», — сообщил Решетников.

По его словам, основной причиной роста цен на овощи является отставание по сбору урожая.



«По факту, по данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей — на 7%. Основная причина — низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений», — сказал он.

В свою очередь увеличение темпов роста цен на мясо кур и свинину в сентябре и октябре 2021 года отчасти связано с повышением себестоимости продукции.

«Цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября — еще на 1,6%. На свинину — на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября. Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции», — указал глава Минэкономразвития, говоря о факторах, которые вносят вклад в продовольственную инфляцию.



Вместе с тем министр добавил, что постепенная стабилизация наблюдается в монетарных компонентах инфляции за счет повышения ключевой ставки ЦБ РФ и укрепления курса рубля.

«В ближайшие месяцы это будет проявляться сильнее — с учетом отложенного эффекта денежно-кредитной политики. По оценке специалистов Минэка, монетарная инфляция по итогам 2021 года составит не более 6,1%», — сказал глава МЭР.

Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России по итогам 2021 года на уровне 4,2%, несмотря на повышение оценки по инфляции. «Не меняем оценку роста ВВП в 4,2%, несмотря на повышение оценки по инфляции», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

