Микрофинансовый рынок вырос в первом полугодии 2021 года на фоне увеличения доли онлайн-займов и среднего размера займа в среднесрочном сегменте. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов за II квартал 2021 года» , опубликованном Банком России.

«Расширение потребительской активности и спроса на кредит на фоне повышенных инфляционных ожиданий и увеличения доходов способствовало росту портфелей и чистой прибыли в секторе микрофинансирования. В значительной мере рост портфеля обеспечивается ростом выдач онлайн-займов и увеличением среднего размера займа в долгосрочном сегменте. У компаний, работающих в онлайн-сегменте, рентабельность в среднем выросла, в отличие от компаний, работающих офлайн», — отмечается в материале.

По данным регулятора, портфель микрозаймов во II квартале увеличился на 7%, до 287 млрд рублей.

На фоне роста доходов от низких уровней II квартала 2020 года и повышенных инфляционных ожиданий заемщики предпочитают брать большие суммы микрозаймов на более долгие сроки. Средний размер займа, выданного физическим лицам во II квартале 2021 года, составил 12,1 тыс. рублей (кварталом ранее — 12 тыс.), при этом средний размер займа в сегменте «до зарплаты» остался на уровне 8,1 тыс., а в сегменте среднесрочных потребительских микрозаймов (включая POS) — вырос c 19,5 тыс. до 21,2 тыс. рублей.

«Продолжается рост технологичности сектора: доля онлайн-займов в выдачах увеличилась до 81% в краткосрочном сегменте и до 37% в долгосрочном сегменте», — указывают в ЦБ. Уточняется, что кварталом ранее эти доли составляли 78% и 32% соответственно. В целом по сегменту физических лиц доля онлайн-займов составила 58%.



Доля просроченной задолженности (со сроком от 90 дней) в совокупном портфеле МФО осталась на уровне 28,6%.



Чистая прибыль МФО по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,2 млрд рублей.

Показатели рентабельности капитала в целом по отрасли восстановились до уровней, которые наблюдались до начала пандемии: улучшение финансовых показателей стало во многом следствием повышения рентабельности крупных организаций и участников с высокими долями выдачи онлайн-займов, указывают в ЦБ.

В числе прочего сообщается, что микрофинансовые компании продолжают финансировать свою деятельностью посредством привлечения средств физических лиц, в том числе путем размещения облигаций. Объем облигаций, выпущенных МФО и связанными обществами, достиг 5,3 млрд рублей (плюс 32% квартал к кварталу и плюс 115% год к году), из которых 4,8 млрд рублей находилось во владении физических лиц. «На данный момент доля такого финансирования остается незначительной в масштабах отрасли, однако круг потенциальных инвесторов достаточно широк», — рассуждает регулятор.

