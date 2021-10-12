Отраслевые ассоциации сферы туризма предложили правительству продолжить финансирование программы туристического кэшбэка, следует из соответствующего обращения в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

«Просим в этой связи продолжить финансирование программы туристского кэшбэка, сфокусировав продажи туров на периоды со второй декады января по апрель и с октября по декабрь, а также разрешив в целях стимулирования ранних продаж реализацию туров по программе на «низкий сезон» будущего года. Для речных круизов график продаж по программе может быть скорректирован с учетом сроков навигации», — говорится в письме.

АТОР попросила правительство продлить программу туристического кэшбэка на 2022 год Ассоциация туроператоров направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой официальные письма с просьбой о продлении программы туристического кэшбэка в 2022 году и предложила оптимальные сроки новых акций. Об этом говорится в сообщении АТОР.

Обращение подписали: президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Авторы объяснили свое обращение к премьер-министру в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что в правительстве и Минфине признали программу кэшбэка недостаточно эффективной и стимулирующей лишь повышение цен на гостиничные услуги. По мнению бизнеса, с такой оценкой можно согласиться только при условии реализации программы в отношении продажи туров на высокий летний сезон и период новогодних праздников, когда существующие коллективные средства размещения и так в основном загружены.

Реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на период до 2030 года предусматривает финансирование программы кэшбэка из средств государственного бюджета в объеме более 600 млрд рублей, а также привлечение частных инвестиций на сумму около 2 трлн рублей, напоминают авторы инициативы. Расходы на субсидирование туров по программе кэшбэка в объеме 5—6 млрд рублей в год составляют мизерную часть совокупных бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта, отмечается в письме.