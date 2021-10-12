Минфин РФ разработал законопроект, который вводит понятие долевого страхования жизни. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков в ходе выступления на международной конференции по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии «ESG-Insur 2021», передает ТАСС.

«Законопроект, который мы сейчас разработали и разослали всем на получение позиции, вводит такое понятие, как долевое страхование жизни. Мы считаем, что такой продукт, как долевое страхование жизни, может стать заменой ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и НСЖ (накопительное страхование жизни), которые, как мы видели, продолжают продаваться недобросовестно клиентам», — сказал Чебесков.

Он отметил, что, согласно законопроекту, долевое страхование жизни должно заменить «текущие практики инвестиционных страховых продуктов».

«Та практика, которая сложилась сейчас с точки зрения продажи ИСЖ и НСЖ, является довольно печальной, потому что мы видим в развитии рынка страхования жизни огромный потенциал», — подчеркнул Чебесков.



Долевое страхование жизни представляет собой вид накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей.