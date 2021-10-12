Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Документ фиксирует, что количество победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Он также утвердит форму конкурсной заявки.

«На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 миллиардов рублей», — сообщил Мишустин во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор, в том числе по показателю заболеваемости COVID-19, охвату жителей региона ПЦР-тестированием, количеству привитых первым компонентом вакцины.

Конкурс планируется провести в ноябре. Сведения о нем будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора.



«Принятое решение откроет для регионов новую возможность по привлечению финансирования в сферу здравоохранения, станет дополнительным стимулом к эффективному противодействию COVID-19», — рассчитывают в правительстве.