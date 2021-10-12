Преодоление кризиса требует запасов капитала, которые создают пространство для маневра в регулировании. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда.

«Главный вынесенный мной (за время кризиса, вызванного пандемией) урок, как я уже говорила, — необходимость резервов. Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании. У стран с развивающимися экономиками сейчас было более существенное пространство для маневра, в первую очередь благодаря тому, что им удалось создать надежные запасы капитала в течение последних десяти лет», — отметила она.



При этом глава Банка России подчеркнула, что к использованию резервов нужно подходить взвешенно. «Если резервы использовать слишком быстро или не должным образом, их можно быстро растерять. Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно — особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными», — уточнила она.