Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян. Об этом он заявил во вторник на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва, передает ТАСС.



Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества. «В нашей стране — а значит, у всех нас — много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — сказал он.

Президент поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян.



«Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан», — сказал он.

Путин назвал бедность значительной части населения главным врагом России Главные враги России — бедность значительной части населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, а главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече в режиме видеоконференции с председателем правительства и вице-премьерами, следует из материалов на сайте Кремля.

Путин также сообщил, что в ближайшие три года на социальную поддержку граждан России будет направлено около 41,5 трлн рублей.

«Крупнейшая бюджетная статья — социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 триллиона рублей», — сказал глава государства.



Он уточнил, что на развитие экономики и поддержку регионов предполагается выделить в ближайшие три года 15,1 трлн рублей, на здравоохранение — 10,9 трлн.