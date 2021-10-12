Президент России Владимир Путин предложил со следующего года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год. Об этом он заявил на встрече с депутатами Государственной думы восьмого созыва, следует из материалов на сайте Кремля.

Глава государства ожидает, что инфляция в этом году превысит прогнозный уровень. Он констатировал, что более высокая инфляция сильнее всего бьет по наименее обеспеченным гражданам.

«На фоне пандемии и сложной ситуации в мировой экономике и у нас еще есть вопросы: да, она [экономика] в целом восстановилась, как мы говорим, до докризисного уровня, но проблем еще достаточно, в том числе инфляция. Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%», — сообщил президент.

Решетников анонсировал меры Кабмина против продовольственной инфляции, объявил новый прогноз роста цен Правительство РФ разработало меры по коррекции продовольственной инфляции, Минсельхоз объявит о них в ближайшие дни. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. При этом правительство не готовит новых предложений по экспортным пошлинам на продовольствие.

«Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом на это реагировать. Напомню в этой связи, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей», — сказал Путин.

Также он обратил внимание на то, что «сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции».

«Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — заявил президент. Согласно стенограмме, это предложение было встречено аплодисментами.



«Попрошу депутатов принять необходимые изменения в закон. Считаю, что такое решение будет правильным и справедливым», — заключил Путин.