Российский рынок акций достиг высокой степени эффективности, сообщил на открытой лекции «Цифровизация финансовых рынков» на факультете международного бизнеса и делового администрирования МГИМО замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Бывают разные степени эффективности финансового рынка — низкая, средняя и полная. Полная — это когда никакое новое событие финансового рынка не может серьезно устойчиво повлиять на котировки финактивов. Российский фондовый рынок в его основной части вошел в сильную степень эффективности», — сказал он.

Росстат хочет включить инвестиционную деятельность в расчет реальных доходов россиян Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке, пишут «Ведомости» , уточняя, что для этого создали межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители ведомства и Банка России.

По словам Моисеева, для рынка финансовых активов существует ключевой показатель — облигации федерального займа со сроком до погашения десять лет. Он напомнил, что когда ЦБ неожиданно для рынка весной этого года повысил ставку, то доходность по таким облигациям «дернулась» немного вверх, а потом вернулась обратно. «Она как была 7%, так весь год почти и оставалась. Но год назад она была 6%. Все говорили, что рынок понял заранее, что повышение ставок неизбежно, и переоценил эту бумагу задолго до того, как ЦБ начал реально это делать. Это значит, что рынок достиг такой степени эффективности. Что такое «пузырь»? Это когда неожиданное событие <…> Сейчас при процессе ценообразования мы понимаем, что должно сколько стоить», — сказал Моисеев.

Он добавил, что российский рынок акций сейчас находится на максимумах в рублях, но если переоценить его в иностранной валюте, то выяснится, что до максимума он еще не дошел, даже притом, что экономика в РФ в целом переоценилась после падения курса рубля. «Поэтому можно сказать, что рост на российском рынке носит характер еще вполне органичный», — заключил замминистра.