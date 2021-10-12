Государственная дума обсудит возможность индексации других пособий, помимо материнского капитала, на уровень фактической инфляции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции вместо прогнозной Президент России Владимир Путин предложил со следующего года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год. Об этом он заявил на встрече с депутатами Государственной думы восьмого созыва, следует из материалов на сайте Кремля.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы восьмого созыва, отметил нарастающую инфляцию и предложил в связи с этим индексировать материнский капитал на уровень фактической инфляции. Президент также напомнил, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции, в бюджете достаточно средств для реализации этих целей.

«Мы однозначно будем эти вопросы обсуждать и рассматривать их в другой части. Потому что это вопросы и других пособий, других выплат. Нам вместе с правительством надо проанализировать те темы, которые требуют корректировки в связи с ростом инфляции», — сказал Володин.