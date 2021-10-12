Банку России не нужно оставлять пространство для повышения ключевой ставки, чтобы синхронизировать свою денежно-кредитную политику с ФРС США, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в рамках осенних встреч Международного валютного фонда.

«Я не приверженец аргумента, что нам необходимо оставить пространство для повышения [ключевой] ставки, чтобы это делать вместе с ФРС», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что в 2017 году, когда ФРС США повышала ставку, российский регулятор ее понижал, и это не повлекло никаких негативных последствий для финансовой стабильности в России, так как рынок полностью понимал политику ЦБ РФ.

При этом Набиуллина отметила, что сейчас складываются факторы в пользу ужесточения политики ФРС.

ФРС в конце сентября сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25%, как и ожидалось рынком. Финрегулятор также повысил прогноз по инфляции в 2021 году до 4,2% с 3,4%, в 2022 году — до 2,2% с 2,1%. В 2023 и 2024 годах инфляция ожидается на уровне 2,2% и 2,1% соответственно. Следующее заседание американского регулятора состоится 3 ноября 2021 года.