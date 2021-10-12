Ежегодную выдачу ипотечных кредитов в России планируется увеличить до 2,3 млн ссуд к 2030 году. В последние годы этот показатель достигает 1,3—1,8 млн выданных за год кредитов, говорится в проекте «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», размещенном на официальном сайте Минстроя.

«В результате реализации стратегии к 2030 году будет обеспечена выдача не менее чем 2,3 млн кредитов ежегодно, в том числе не менее 30% на новостройки», — говорится в документе, содержание которого приводит ТАСС. Это позволит запустить проекты строительства многоквартирного жилья объемом не менее 35 млн кв. м.

Для достижения цели планируется развивать механизмы приобретения жилья, например через накопительные жилищные счета, тиражировать лучшие региональные практики, в том числе предоставление жилья в рассрочку отдельным категориям граждан. В стратегии указано, что планируется запустить льготную ипотечную программу для жителей расселяемых аварийных домов, развивать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, заниматься цифровизацией рынка ипотеки и повышением ликвидности ипотечных ценных бумаг.

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Ранее стало известно, что Минстрой объединит две разрабатываемые стратегии: развития строительной отрасли и развития жилищно-коммунального хозяйства. Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда».



Согласно указу президента РФ о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.