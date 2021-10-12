МВФ пересмотрел прогноз по росту ВВП России в 2021 году в сторону улучшения — с 4,4%, ожидавшихся в июле, до 4,7%. Об этом говорится в докладе МВФ World Economic Outlook («Мировое экономическое положение»).

Вместе с тем МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП РФ на 2022 год — с 3,1% до 2,9%. Рост ВВП в 2026 году может составить 1,6%, считают авторы отчета.

Эксперты организации прогнозируют понижение уровня безработицы в России до 4,9% в 2021 году против 5,8% в 2020-м. По данным МВФ, в 2022 году уровень безработицы в стране может сократиться до 4,6%.

«В 2020 году фискальная политика была антициклической. В 2021 году произойдет некоторая консолидация в соответствии с восстановлением экономики, и дефицит, вероятно, вернется к лимиту бюджетного правила в 2022 году», — отмечают также в МВФ.