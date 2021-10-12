Росреестр внес в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы в размере от 15 тыс. до 600 тыс. рублей за создание сайтов-двойников, которые занимаются перепродажей выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Законопроектом предусматривается административная ответственность за данное правонарушение в виде штрафа: в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей для граждан; в размере от 350 тысяч до 400 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном правонарушении размер штрафа может составить до 50 тысяч для граждан и до 600 тысяч для юридических лиц», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что штрафы предусматриваются за нарушение запрета на перепродажу третьим лицам за плату сведений из ЕГРН, а также создание так называемых сайтов-двойников. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроект уже внесен в правительство России, сейчас проходят согласительные процедуры, добавили в пресс-службе. Документ был разработан в соответствии с планом мероприятий по трансформации делового климата.

Как ранее поясняли в Росреестре, сайты-двойники могут давать неактуальную или ложную информацию, а также самостоятельно устанавливать цену за выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, такие ресурсы генерируют запросы по ключам доступа, на которых установлены роботы-автоматы. В свою очередь, они могут перегружать систему при повторных запросах.