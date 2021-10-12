Совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка на заседании 12 октября 2021 года принял решение о повышении ответственности для своих членов за нарушение базовых и внутренних стандартов. Максимальный размер штрафа увеличен с 200 тыс. до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба НАУФОР.

Согласно утвержденным изменениям во внутренние документы ассоциации, с 27 октября 2021 года штраф за нарушение базовых и внутренних стандартов может составить от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, за грубое или повторное нарушение — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее размер штрафа составлял от 10 тыс. до 200 тыс. рублей.

«Контроль за соблюдением стандартов находится в компетенции саморегулируемых организаций. НАУФОР уже сообщала об усилении своей контрольной деятельности и смещении фокуса на проведение внеплановых тематических проверок поведенческого характера, при этом целью является не наказание, а выявление и устранение нарушений», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что НАУФОР также проводит обобщение практики и публикацию рекомендаций, которые помогают компаниям правильно выстроить внутренние документы и процессы.

В ассоциации уточнили, что за первое полугодие 2021 года НАУФОР провела 72 проверки в отношении 63 компаний. К четырем членам НАУФОР были применены штрафные санкции за несоблюдение базовых и внутренних стандартов. В 2020 году штрафы были применены к двум компаниям, в 2019-м таких случаев было восемь.