«Яндекс» запустил сервис бесконтактных чаевых с возможностью 10-процентного кэшбэка, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Пользователи смогут быстро оставить чаевые бесконтактным способом с помощью нового сервиса «Яндекс.Чаевые». Он создан на основе сервиса «Чаевые просто», который весной этого года стал частью «Яндекса», — отмечается в сообщении.

Чтобы оставить деньги с помощью «Яндекс.Чаевых», пользователь может отсканировать телефоном QR-код на счете, карточке официанта или мастера или на табличке на столе. Затем гость переходит по ссылке, указывает сумму или процент от чека и отправляет денежный перевод. Для оплаты не потребуется вводить номер банковской карты — перевод можно провести с помощью Yandex Pay, Apple Pay или Google Pay. Пользователи смогут получить 10-процентный кэшбэк баллами от суммы чаевых в «Яндекс Плюсе».



По данным компании, 40% гостей ресторанов уже перешли на чаевые с помощью QR-кодов. О каждом новом поступлении денег приложение сообщает в push-уведомлении ресторану или официанту, для которых в «Яндекс.Чаевых» нет комиссии за использование функционала сервиса. Для бизнеса стали доступны статистика по переводам чаевых и отзывы посетителей, интеграция QR-кодов в чеки, макеты табличек и наклеек для столов, уточняется в сообщении.