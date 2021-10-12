Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 71,76 рубля, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 82,82 рубля (минус 21 копейка).

В ходе сессии было проведено 35,2 тыс. сделок с долларом на 2,4 млрд долларов и 10,6 тыс. сделок с евро на 878,4 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 71,76—72 рубля за доллар и 82,82—83,18 рубля за евро.