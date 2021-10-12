Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 21 193 рублей в месяц, сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.

«За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством», — говорится в сообщении.

В последний раз минимальную пенсию повышали в январе — на 3,7%, с 19 500 до 20 222 рублей. Городскую доплату получают 2,1 млн столичных пенсионеров.

В проект бюджета на 2022 год также заложена индексация социальных пособий на 4,8%. Всего на меры соцподдержки предусмотрены 602,9 млрд рублей в 2022 году (1,9 трлн рублей за три года).

Также на те же 4,8% вырастут зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.