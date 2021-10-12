Банк «Санкт-Петербург» и Visa выплатят клиентам 10% кэшбэка за все покупки по премиальной корпоративной карте Visa Platinum Business, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В акции примут участие клиенты, заказавшие премиальную карту в период с 1 октября 2021 года по 31 января 2022 года.

Карта Visa Platinum Business оформляется бесплатно, повышенный кэшбэк начисляется за все операции оплаты в период с 1 октября 2021 года по 31 января 2022 года в размере 10% от суммы покупок при покупках не менее чем на 30 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма кэшбека — 5 тыс. рублей в месяц.

Для того чтобы принять участие в акции, достаточно заказать новую корпоративную карту Visa Platinum Business и зарегистрировать ее в акции путем ответа на сообщение в интернет-банке i2B в период по 31 января 2022 года. Заказать карту можно любым способом: в офисе банка, через интернет- или мобильный банк, на сайте, а также позвонив в контактный центр.