Самой большой опасностью для инвестора на фондовом рынке является маржинальная торговля, которая может привести не только к потере собственных средств, но и к долгам, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
«Самая опасная вещь — это маржиналка. Это самая опасная вещь. Это когда вам казалось бы, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, но вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны. Вы еще потом будете неизвестно сколько работать и эти деньги возвращать», — сказал Моисеев, выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков.
Маржинальная торговля — это инвестирование с использованием заемных средств.
С октября неквалифицированным инвесторам в России нужно проходить тесты перед тем, как покупать сложные финансовые инструменты.
Банк России утвердил в новой редакции базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов брокеров, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Вопросы тестов призваны помочь людям оценить свои знания и принимаемые на себя риски, поясняет регулятор.