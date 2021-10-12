Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решения в отношении более 90 тыс. дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, с конца 2019 года наблюдательным советом фонда были рассмотрены вопросы в отношении 1 042 домов, что составляет 72% от всех проблемных объектов, заявленных регионами в фонд. Более 64,3 тыс. человек получат квартиры после завершения строительства 554 объектов, а порядка 27,6 тыс. граждан по 488 домам — денежные компенсации.

«Работа в этом направлении ведется постоянно. На сегодняшний день в работе фонда остаются 392 проблемных объекта, каждый из них под моим личным контролем и под контролем глав регионов. Делаем все возможное, чтобы люди как можно скорее смогли или заселиться в новые дома, или по крайней мере получить денежную компенсацию», — отметил вице-премьер.

Как сообщил генеральный директор фонда Константин Тимофеев, в III квартале 2021 года были приняты решения по 98 домам, а это 6,8 тыс. человек. Из них выплаты предусмотрены в отношении почти 3,6 тыс. человек по 52 объектам. На восстановление их прав будет направлено более 10 млрд рублей.

«Решения о завершении строительства приняты в отношении 46 объектов. После ввода объектов в эксплуатацию более 3,2 тысячи человек получат ключи от квартир», — пояснил глава фонда.