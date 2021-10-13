Совет директоров Банка России принял решение назначить Дениса Новака на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

В ЦБ не уточнили биографию и опыт работы нового уполномоченного.

По данным ТАСС, Денис Новак в 2000—2001 годах работал в Учреждении юстиции Кемеровской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в Управлении Министерства юстиции РФ по Кемеровской области. С 2001 по 2004 год был сотрудником ряда юридических фирм Москвы и Московской области. В 2004—2008 годах — адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. С января 2008-го по август 2014-го работал главным консультантом управления анализа и обобщения судебной практики, затем заместителем начальника управления частного права Высшего арбитражного суда РФ.

С ноября 2014 по август 2017 года занимал должность заместителя директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции РФ. С 9 августа 2017-го по 11 июня 2020-го — заместитель министра юстиции РФ (до января 2020 года ведомство возглавлял Александр Коновалов, затем — Константин Чуйченко).

Является автором монографии «Неосновательное обогащение в гражданском праве» (2010), соавтором учебника для юридических вузов по гражданскому и торговому праву зарубежных государств и научно-практического комментария к Гражданскому кодексу РФ.