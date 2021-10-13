Российский фондовый рынок на открытии торгов в среду демонстрирует снижение индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:05 мск индекс Московской биржи снизился на 0,25% — до 4 252,93 пункта, снижение индекса РТС составило 0,28% — до 1 864,65 пункта.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает, что остановка роста цен на нефть привела к коррекции российского рынка акций.

«Однако пока это снижение стоит рассматривать именно как коррекцию, тренд остается восходящим. <…> Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%, нефть нейтральна, промышленные и драгоценные металлы торгуются с небольшим ростом. Так что в первой половине дня мы попробуем подрасти, но нет уверенности, что мы сможем закрыть день в плюсе. Среди интересных идей по-прежнему нужно выделить акции золотодобывающих компаний. Рост инфляционных опасений вполне может вызвать новую волну роста как котировок золота, так и акций золотодобытчиков», — полагает аналитик.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. <…> Основным фактором для отечественных активов, вероятно, останутся цены на энергоносители. Цены на газ в Европе в середине недели вновь растут, что может поддержать компании сектора. В остальном инвесторы будут ждать экономических и корпоративных новостей. В частности, на рынке РФ в центре внимания могут оказаться «НЛМК», «ММК» и «ЛУКОЙЛ», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.