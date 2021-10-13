Палата представителей конгресса США одобрила повышение потолка государственного долга на 480 млрд долларов, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря.

На прошлой неделе аналогичную инициативу принял сенат конгресса США. Теперь она поступит президенту страны Джо Байдену. Белый дом ранее сообщил, что глава государства намерен ее подписать.

Утвержденная обеими палатами конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до 28,9 трлн долларов. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, США могли бы столкнуться с угрозой дефолта.