Десятки россиян ежемесячно жалуются на трейдеров-мошенников, которые рекламируют свои услуги в Telegram и Instagram, сообщила РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ни один легальный трейдер или брокер не будет гарантировать стабильный высокий доход, подчеркнула она, комментируя рекламу в Telegram-каналах «Трейдера со стажем», который предлагает «пассивный заработок от 65 тыс. рублей в день».

По словам Лазаревой, она также обратила внимание на полное отсутствие информации о лицензии трейдера и других разрешительных документов от контролирующих органов.

«Поэтому, с большой долей вероятности, можно сказать о том, что источник этих сообщений обладает всеми признаками мошенничества, а иные каналы, которые такую информацию распространяют, просто считают, что «деньги не пахнут». Но по факту их вряд ли удастся привлечь хоть к какой-то ответственности», — отметила она.

По словам Лазаревой, на платформу «Мошеловка» пока жалоб от пострадавших клиентов «Трейдера со стажем» не поступало. «Но это, к сожалению, лишь вопрос времени. С момента запуска платформы к нам ежемесячно поступает несколько десятков обращений с сообщениями о трейдерах-мошенниках, предлагающих заоблачный пассивный гарантированный доход, которые отнимают у своих жертв не только сбережения, но и заемные средства», — рассказала эксперт.

В ОНФ рассказали о мошенниках, попавших в «Мошеловку» В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка, представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, обработав свыше 4 тыс. обращений, поступивших более чем из 130 российских городов за три недели работы платформы по сбору сигналов о мошенничестве «Мошеловка».

Она добавила, что основными каналами рекламирования этих трейдеров заявители и волонтеры называют Telegram и Instagram. В Банке России также отметили, что нелегалы ведут агрессивные рекламные кампании и зачастую привлекают клиентов якобы для финансовых консультаций через мессенджеры и соцсети.

«Иногда у них даже нет своего сайта, а деньги переводятся на электронные кошельки, по номеру телефона, с карты на карту. Telegram-каналы — это всего лишь инструмент распространения информации, которым могут воспользоваться и мошенники», — сообщили в пресс-службе регулятора.