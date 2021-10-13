Несмотря на то, что сейчас в России идет работа над созданием новых образцов тысячной и пятитысячной банкнот Банка России, вопрос о создании банкнот большего номинала пока не стоит, рассказал в интервью заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

«Сразу отмечу, что вопрос о выпуске банкнот более высоких номиналов, чем 5 тысяч рублей, на повестке дня не стоит», — отметил он.

По словам Алексеева, работа над новыми образцами тысячной и пятитысячной банкнот ведется в плановом режиме. «Для формирования перечня объектов, изображения которых имело бы смысл разместить на лицевых и оборотных сторонах модернизируемых банкнот, мы привлекли группу экспертов, включающую известных историков, краеведов, искусствоведов, специалистов по банкнотам», — пояснил зампред ЦБ.

Алексеев добавил, что сейчас в ЦБ дополнительно анализируют полученные от экспертной группы предложения и пытаются визуализировать те или иные возможные решения. «Для создания первых вариантов концептуальных эскизов нам потребуется еще несколько месяцев. По нашим планам, новые банкноты появятся в 2023 году, так что впереди еще очень большая и непростая работа, о которой мы по понятным причинам не можем говорить достаточно подробно», — заключил он.