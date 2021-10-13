Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление , которым разрешил поощрять денежной выплатой вместо подарочного набора пожилых людей, сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

Получить денежную выплату могут пожилые москвичи — участники программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19.

Программа действует с 23 июня по 31 декабря 2021 года. Жители Москвы старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». Также на подарок могут рассчитывать пожилые москвичи, которые пройдут повторную вакцинацию в указанный период.

Как указано в сообщении пресс-службы, «в набор входят вещи, нужные для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций». Такие наборы получили уже более 240 тыс. московских пенсионеров.

Теперь, согласно постановлению мэра, вместо подарочного набора можно получить выплату в размере 10 тыс. рублей. Для этого необходимо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания, предъявив паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.