Каждый третий россиянин (35%), получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного сервисом SuperJob.

Согласно полученным данным, предложения о сдаче биометрических данных хотя бы раз получали 13% опрошенных (в ходе опроса не рассматривались ситуации с оформлением загранпаспортов и виз). При этом в подавляющем числе случаев такое предложение поступает от банков.

На данную процедуру согласились 35% из числа опрошенных, которым было предложено сдать биометрию. Такое решение респонденты, как правило, объясняют удобством использования различных сервисов — особенно мобильных приложений банков.

Отказались 44% опрошенных. В числе основных причин они назвали недоверие организации, опасения утечки и недобросовестного использования информации, а также необоснованность использования биометрических данных там, где без них можно обойтись.

Еще 21% респондентов пока не приняли решение, сдавать ли свои биометрические характеристики.

Мужчины заметно чаще, чем женщины, отказываются от предложений сдать биометрические данные (48% против 38%). Среди тех, кто доверил различным организациям свои биометрические данные, преобладают женщины (38% против 32% среди мужчин).