Правительственная комиссии рассмотрела законопроект о страховании вкладов, согласно которому вкладчики банков получат возможность дистанционно оформлять требования о выплате страхового возмещения в случае возникновения проблем у кредитного учреждения.

Как пояснили в Ассоциации юристов России, в случае принятия законопроекта Госдумой существенно упростится порядок оформления возмещения по вкладам в кредитных учреждениях, лишенных лицензии на осуществление банковской деятельности.

«Сегодня для получения страхового возмещения необходимо личное обращение в Агентство страхования вкладов. Законопроект отменяет такую необходимость. Обратиться за возмещением можно будет в том числе через портал госуслуг. Процедура получения страхового возмещения станет полностью дистанционной», – пояснил председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.