Индекс потребительской уверенности жителей России в III квартале 2021 года снизился на 1 процентный пункт относительно предыдущего квартала – до 19%, сообщил Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В комментарии к результатам исследования говорится, что в III квартале текущего года приостановилось улучшение экономических настроений населения России, наблюдавшееся в течение двух предыдущих периодов. Прежде всего это поясняется ухудшением ожиданий относительно изменений экономической ситуации в стране в течение следующих 12 месяцев. Так, положительных изменений в экономике России через год ожидают 15% опрошенных, отрицательных – 35% (кварталом ранее – 15% и 32%).

Кроме того, улучшение личного материального положения за прошедший год отметили 9% респондентов, а его ухудшение – 35% (кварталом ранее – 9% и 37%).

Улучшения личного материального положения в течение следующих 12 месяцев ожидают 10% респондентов, а ухудшения – 23% (распределение оценок не изменилось).

Позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России 10% участников опроса, негативно – 53% (распределение оценок не изменилось).

«После двухквартального подъема индекса потребительской уверенности его значение в III квартале текущего года вновь развернулось в сторону понижения. Выявленное преломление тренда в потребительском поведении населения стало несколько неожиданным. Ведь большинство официальных макро- и микроиндикаторов, наблюдаемых и публикуемых Росстатом, в последние полгода находились в позитивной динамике <…> Однако пока население не предполагает полностью переходить на потребительскую модель поведения, а предпочитает частично оставаться в сберегательной парадигме, сформировавшейся в эпицентре коронакризисной атаки и «великой самоизоляции», – пояснил директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович.