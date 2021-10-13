Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и расширении этого упрощенного режима регистрации дачных участков и домов. Об этом сообщил Telegram-канал «Единой России». Авторами документа выступили глава комитета Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет. Как пояснил ранее Крашенинников, новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. Согласно законопроекту, для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, приложив документ, подтверждающий факт владения домом.

Дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. Они должны предоставить свидетельство о праве на наследство. Право бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками предлагается признавать правом собственности в силу закона. Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года, то есть до вступления в силу Земельного кодекса РФ.